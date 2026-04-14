Encuentro del Club de Observadores de Mariposas de Entre Ríos en la Reserva “Los Teros”

Este fin de semana se llevó a cabo en la Reserva Natural “Los Teros” un encuentro del Club de Observadores de Mariposas de Entre Ríos, que reunió a aficionados, naturalistas y amantes de la biodiversidad para compartir una jornada de observación, intercambio y aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Durante el recorrido por la reserva, las y los participantes pudieron registrar distintas especies características de nuestra región. En la zona de San José, así como en otras áreas naturales del departamento, es posible observar mariposas como la espejitos (Agraulis vanillae), la monarca del sur (Danaus erippus), la morpho azul (Morpho epistrophus), diversas especies de sulfuros (Phoebis spp.) y blancas (familia Pieridae), entre muchas otras que forman parte del valioso ecosistema local.

Estos encuentros no solo promueven el conocimiento científico ciudadano, sino que también fortalecen el compromiso con la conservación de los ambientes naturales y la protección de las especies nativas. Las mariposas, además de su belleza, cumplen un rol fundamental como polinizadoras y como indicadoras de la salud ambiental.

La jornada se desarrolló en un clima de camaradería, donde se compartieron experiencias, técnicas de identificación y registros fotográficos, poniendo en valor la riqueza natural que posee nuestra región.

Desde el Municipio de San José se destaca la importancia de generar y acompañar este tipo de iniciativas que fomentan el cuidado del ambiente, la educación ambiental y el disfrute responsable de nuestras reservas naturales.

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