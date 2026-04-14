Allanamientos con resultados positivos en San José

En virtud a denuncias radicadas en la Seccional local, por parte de dos comerciantes aduciendo la sustracción de mercadería de sus locales situados en dicha localidad; personal policial llevó adelante tareas investigativas mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y diferentes entrevistas.

A raíz de dichas diligencias, se logró identificar a los presuntos autores de los hechos, por lo que se solicitaron y obtuvieron del Juzgado de Garantías local dos órdenes de Allanamiento y Requisas Domiciliarias.

Es por ello que en la jornada de este lunes, se llevaron a cabo los procedimientos en domicilios ubicados en calles Alvear y Paso de los Andes, y el restante en calles Malvinas Argentinas y San Lorenzo, arrojando ambos resultados positivos, procediéndose al Secuestro de prendas de vestir varias y elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió al traslado desde uno de los domicilios allanados de un hombre de 30 años para su correcta identificación, quien quedó supeditado a la causa.

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