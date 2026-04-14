Reunión con emprendedores y comerciantes textiles felicianenses

Durante el atardecer de este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a Anabella Ferreras, Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, mantuvieron una reunión en el municipio para evaluar los resultados y ventas del sector, en especial durante la Fiesta del Ternero 2026 y la Expo Feliciano Produce 2025.

«En un intercambio de ideas y propuestas, decidimos seguir trabajando juntos, porque los eventos que llevamos a cabo generan ingresos diferenciales para todos ellos», manifestó al respecto Arévalo.

«En un contexto difícil, una sociedad publica y privada para generar ingresos es muy importante y seguiremos trabajando para mejorar y fortalecer estos emprendimientos», concluyó.

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