Alerta amarilla por fuertes tormentas para Entre Ríos

La Dirección de Defensa Civil informa que, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta de nivel amarillo por tormentas y lluvias intensas que afectarán a la totalidad del territorio provincial durante este martes y miércoles. Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante la inestabilidad climática prevista.



Los 17 departamentos de la provincia serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.



Para este martes 14, la alerta alcanza los departamentos de Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto, para el día miércoles la alerta alcanzará a todo el territorio, incluyendo Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú e Islas.



En este marco, se espera un valor acumulado de entre 30 y 80 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos aislados. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h con una fuerte actividad eléctrica. Existe probabilidad de caída de granizo de forma localizada.

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