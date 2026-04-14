Presentaron la 4° Edición del Pasaporte Termal

Este martes por la mañana, en el Complejo Termal de San José, se realizó la presentación oficial de la 4° Edición del Pasaporte Termal, una iniciativa impulsada por la microrregión Tierra de Palmares que promueve la integración turística y el fortalecimiento del producto termal en la región.

El acto contó con la participación de los intendentes de las localidades que integran la Microrregión: Gustavo Bastian (San José), José Luis Walser (Colón), Susana Lambert (Villa Elisa), Verónica Luxen (Ubajay), Julio Pintos (Pueblo Liebig) y Jorge Zambón (San Salvador), junto a referentes de los Complejos Termales y Secretarias de Turismo.

A partir del lunes 4 de mayo, el Pasaporte Termal volverá a estar vigente en Termas Colón, Termas San José y Termas Villa Elisa, invitando a visitantes y turistas a recorrer los distintos destinos termales de la microrregión mediante un sistema de beneficios que incentiva la circulación y permanencia.

La propuesta establece que quienes ingresen a uno de los complejos podrán acceder a un 50% de descuento en la entrada general al segundo y tercer establecimiento, así como a un 10% de descuento en servicios internos.

Además, este año visitando cualquier Oficina de Turismo de Tierra de Palmares los visitantes recibirán un descuento adicional del 10% para comenzar el recorrido.

Esta herramienta busca consolidar a Tierra de Palmares como un circuito termal integrado, fomentando un modelo de desarrollo turístico sostenible, colaborativo y con identidad regional.

El Pasaporte Termal podrá solicitarse en cualquiera de los complejos adheridos desde el inicio de su vigencia y estará disponible hasta el 30 de junio, exceptuando los fines de semana largo, ofreciendo una experiencia orientada al bienestar, la salud y el contacto con la naturaleza.

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