Moto con pedido de secuestro abordada por personas transportando estupefacientes

En horas de la tarde de este martes, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colón, procedió a la interceptación, en inmediaciones de Ruta 135 al km 7,5, de una motocicleta marca Guerrero GC 125, en la que se conducían sospechosamente dos personas mayores de edad, de 24 y 25 años.

Al verificar el rodado, se constató que poseía Pedido de Secuestro vigente por robo. Sus ocupantes, al advertir la presencia policial, abandonaron la moto e intentaron darse a la fuga, siendo demorados a escasos metros.

Con conocimiento y participación de la Unidad Fiscal en turno, se solicitó y obtuvo Orden de Requisa Personal sobre uno de los involucrados, arrojando resultado positivo, procediéndose al secuestro de material estupefacientes, dinero en efectivo y un teléfono celular de interés a los actuados, elementos que eran llevados en el interior de una mochila.

Como desenlace del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso la correcta identificación de las personas, quedando supeditadas a la causa.

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