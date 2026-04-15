Trabajo articulado para fortalecer la salud en San José

En el Hospital San José se llevó adelante una importante reunión de trabajo. La Secretaria de Desarrollo Social, Mariel Galvalisi, junto al Dr. Marcelo Ramat, se reunieron con la referente Lic. María Luz Galliatd por los efectores municipales, la Dra. Guadalupe Simón por el CAPS Provincial Ambrosetti y el Dr. Humberto Bielaz, coordinador médico del Hospital San José.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas y desafíos en común, avanzando en la construcción de una agenda compartida y reafirmando el compromiso de continuar articulando acciones entre los seis efectores de salud de la ciudad.

«Seguimos fortaleciendo el trabajo en red para mejorar la atención y la calidad de salud de toda la comunidad», manifestó al respecto el Dr. Marcelo Ramat, Director del Hospital San José.

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