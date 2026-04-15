Plantación de especies nativas en el Balneario San José

Esta semana se llevó adelante una plantación de árboles de especies nativas en distintos sectores del Balneario Municipal, con el objetivo de reponer ejemplares y continuar enriqueciendo la biodiversidad del lugar.

Se incorporaron especies propias de la selva en galería, como ingá, Francisco Álvarez, palo borracho, pezuña de vaca y Ubajay, entre otras. Estas variedades cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, ya que favorecen el desarrollo de la fauna local, contribuyen a la conservación del suelo y ayudan a preservar las características naturales del ambiente ribereño.

La incorporación de árboles nativos no solo mejora el paisaje y genera mayor sombra, sino que también fortalece los procesos ecológicos propios de nuestra región, promoviendo un entorno más saludable y sostenible.

Desde el Municipio de San José se continúa trabajando en acciones concretas que apuntan al cuidado del ambiente y a la construcción de espacios públicos más sustentables para el disfrute de toda la comunidad.

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