Buscan crear la Microrregion del Centro Norte

En la ciudad de Federal, junto a intendentes, presidentes comunales y legisladoras, se llevó adelante una reunión con funcionarios provinciales a los fines de iniciar o retomar el funcionamiento de una microregion turística de la zona norte, reunión de la cual formó parte el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo.

El turismo en las microrregiones de Entre Ríos ofrece una experiencia diversa, combinando ríos, termas, historia y naturaleza en áreas organizadas para potenciar el desarrollo local.

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