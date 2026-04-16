Recuperan bicicleta sustraída en Ubajay

En horas de la tarde de este miércoles, en relación a una denuncia por la sustracción de una Bicicleta tipo mountain bike, rodado 29, color fucsia, desde el garaje abierto de una vivienda ubicada en inmediaciones de la Colectora Este de la localidad de Ubajay, personal policial de la seccional local inició de inmediato tareas investigativas y recorridas en la zona.

Como resultado de las diligencias, al recorrer Ruta Nacional N° 14, al km 212, se logró interceptar a dos coidadanos de 23 y 20 años de edad, que se conducían en un rodado de similares características, quienes no pudieron acreditar propiedad ni procedencia del mismo.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión de ambos sujetos por el delito de Hurto en Flagrancia, quedando alojados en sede policial a disposición de la Justicia. Asimismo, se ordenó el formal secuestro del rodado para su posterior restitución a la damnificada.

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