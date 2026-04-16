Se determinaron acciones concretas desde el Foro de Seguridad Ciudadana

Este jueves 16 de abril se llevó adelante una nueva reunión del Foro de Seguridad Ciudadana en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” del Honorable Concejo Deliberante de San José, con el objetivo de abordar problemáticas actuales vinculadas a la convivencia y la seguridad en la ciudad.

El encuentro contó con el acompañamiento de instituciones educativas, clubes y referentes de distintas áreas del municipio, fuerzas de seguridad, el juez de paz y de faltas, quienes participaron activamente del intercambio de ideas y propuestas. Asimismo, estuvieron presentes la Intendente a cargo, Mirta Pérez, la Viceintendenta a cargo, Silvia Camejo, la Secretaria del HCD, Diana Bes, el Concejal, Gastón Pires, y el Asesor Legal, Francisco Gallicet, reafirmando el compromiso de la gestión con estos espacios de diálogo y construcción colectiva.

Durante la jornada se debatieron diversas iniciativas relacionadas con la seguridad vial, haciendo especial hincapié en la problemática de los ruidos molestos y las maniobras peligrosas protagonizadas por motocicletas y bicicletas, situaciones que generan preocupación en distintos sectores de la comunidad.

En este sentido, se coincidió en la importancia de fortalecer la concientización, el control y el trabajo articulado entre el Estado y la sociedad, promoviendo conductas responsables que contribuyan a una mejor convivencia urbana, con diversos proyectos que en corto, mediano y largo plazo se irán implementando.

El Foro de Seguridad Ciudadana continúa consolidándose como un espacio clave para escuchar las demandas de la comunidad y avanzar en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de San José.

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