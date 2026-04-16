Conflicto familiar con detención por daños

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en inmediaciones de calle Durán y Pasaje Nuevo, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto en el ámbito familiar.

En el lugar se constató una discusión entre una ciudadana de 52 años y un individuo mayor de edad, donde este último se habría tornado agresivo, provocando daños en el interior de la vivienda, existiendo además indicios de una posible agresión física.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de daños en flagrancia, siendo trasladado y alojado a sede policial.

La mujer fue asistida y derivada a la dependencia correspondiente para radicar la denuncia.

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