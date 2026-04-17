HCD San José acompañó la apertura del Programa Bicentenario de Alejo Peyret en Colón

Este viernes 17 de abril, en la Municipalidad de Colón se dio inicio al Programa Municipal “Bicentenario de Alejo Peyret, el visionario elegido por Urquiza”, una iniciativa que busca rendir homenaje a una figura clave en la construcción histórica e institucional de la esa ciudad.



La jornada comenzó a las 9 horas en el edificio municipal, con la presentación de un busto conmemorativo, el mismo será emplazado en el mes de diciembre, en el marco del aniversario del nacimiento de Peyret. Además, la sala de reuniones del Departamento Ejecutivo Municipal, recientemente recuperada, llevará su nombre como reconocimiento a su legado.



Luego, continuaron las actividades en la sede del Registro Civil de las Personas, ubicada en Bolívar 245, donde se descubrió una placa en la Sala de Matrimonios que también llevará el nombre de Peyret.



Desde el Honorable Concejo Deliberante de San José se destaca la presencia de la Intendente a cargo, Mirta Pérez y la Viceintendente a cargo, Silvia Camejo, acompañando al Intendente de Colón, José Luis Walser, el Diputado Provincial, Mauro Godein, el Senador por el Depto. Colón, Ramiro Favre, funcionarios del municipio y ciudadanos de la localidad vecina.

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