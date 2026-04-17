Arévalo firmó un convenio de trabajo y colaboración con ATER

Durante la mañana de este jueves, junto al Director de la Agencia Tributaria de la provincia de Entre Rios ( ATER), el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio para avanzar en un trabajo más coordinado, con mejor información y más herramientas de control.

El acuerdo permitirá ordenar datos tributarios, actualizar registros catastrales y fortalecer la administración local y provincial, generando mas cruces de datos, para una mayor justicia y equidad tributaria.

«Agradezco la atención y el trabajo que iniciaremos con mayor articulación territorial, para mejorar la capacidad de gestión y respuesta a nuestros vecinos», expresó al Respecto Arévalo.

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