La obra en la escuela Normal de Concepción del Uruguay está en su tramo final

Con una inversión provincial superior a los 230 millones de pesos y un avance del 86 por ciento en su ejecución, se lleva adelante la reparación y puesta en valor del salón de actos de la Escuela Normal Superior Mariano, Moreno, de Concepción del Uruguay, una institución histórica que alberga a más de 1.200 estudiantes y actividades universitarias.

La obra es realizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. Se trata de un edificio emblemático, ubicado en calle Jordana 50, con una construcción de 1914 y que cuenta actualmente con una matrícula de 1.289 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Además, funciona en horario vespertino como sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.

La intervención responde a problemas edilicios por el deterioro de las cubiertas, que provocaban filtraciones en el salón de actos. Allí, las fallas en el sistema de desagües pluviales generaban desbordes que dañaron cielorrasos y muros, representando un riesgo para la comunidad educativa.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el impacto de la obra y señaló que «esta intervención, además de fortalecer la infraestructura educativa, también pone en valor espacios fundamentales para el aprendizaje de nuestra cultura y tradiciones». Agregó que «se está recuperando un edificio de más de un siglo de historia, resolviendo problemas edilicios que afectaban su funcionamiento».

Con un avance del 86 por ciento y una inversión actual de 237 millones de pesos, los trabajos en ejecución comprenden la impermeabilización de las losas sobre galería semicubierta y un aula. En el sector del salón de actos se reemplaza la cubierta de chapa por una nueva, junto con la renovación de conversas y caños de lluvia, que serán conectados al sistema pluvial existente. Asimismo, se intervienen las instalaciones sanitarias, optimizando cámaras de inspección y cañerías para evitar obstrucciones y mejorar las condiciones de higiene.

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