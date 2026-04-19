Sustrajo un celular de una iglesia pero fue apresado

En horas de la tarde de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino a raíz de un hecho de ilícito ocurrido en la Parroquia ubicada en intersección de calles Urquiza y Presbítero Cot, donde un ciudadano había sustraído un teléfono celular.

Con los datos aportados, se implementó un operativo de búsqueda, logrando localizar a un individuo de similares características en inmediaciones de calles Gouchon y Alvear, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga, descartando en su huida un teléfono celular que coincidía con el interesado, sujeto que a los pocos metros fue interceptado y aprehendido, tratándose de un residente de esta ciudad, de 27 años de edad.

Asimismo, se informó que el aprehendido estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido horas antes en un comercio de la ciudad, situado en calles Belgrano y Paso de los Andes, donde tras violentar una abertura se habría sustraído dinero en efectivo y bebidas, quedando demostrada su participación tras las tareas investigativas y análisis de registros fílmicos obtenidos en el comercio.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el individuo quedó alojado en Sede Policial a su disposición, en tanto que el elemento sustraído fue secuestrado y restituido a su propietario, continuándose con las actuaciones de rigor.

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