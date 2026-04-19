Despiste y vuelco de una camioneta en camino vecinal elisense

En horas de la tarde de este sábado, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en camino a La Suiza, en la localidad de Villa Elisa.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, perdió el control del rodado, despistó y volcó, finalizando en una zona de vegetación.

Como consecuencia del hecho, el conductor resultó lesionado, siendo trasladado en ambulancia al nosocomio local y posteriormente derivado al Hospital de Colón, donde se determinó que presentaba fractura en macizo facial (maxilar derecho) y fractura de la pared lateral del seno maxilar derecho con hemoseno.

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