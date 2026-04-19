Sustraían cables y autopartes de un vehículo pero fueron sorprendidos y aprehendidos

En la noche de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio ubicado en calle Urquiza al 800, tras ser comisionados por la presencia de dos individuos que habrían ingresado con fines ilícitos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos sujetos en el interior de un garaje abierto, quienes se encontraban sustrayendo cables del motor y distintas autopartes de un vehículo Renault 19 allí estacionado. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos, tratándose de dos hombres de 25 y 23 años de edad.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el traslado de los sujetos a sede policial donde quedaron alojados a su disposición en el marco de una causa por tentativa de robo en flagrancia.

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