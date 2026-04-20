San José se prepara para una nueva edición que invita a pensar, disfrutar y proyectar el turismo del futuro

Ya están abiertas las inscripciones para el II Foro de Termalismo y Enoturismo en San José.

Luego de una primera edición que reunió a casi 200 participantes y más de 30 expertos, este espacio regresa para seguir impulsando ideas, experiencias y oportunidades a partir de dos grandes motores turísticos: las aguas termales y el vino.

La cita será los días 7 y 8 de mayo de 2026 en Termas San José, Entre Ríos, en un entorno único que combina bienestar, naturaleza y desarrollo.

Durante esta segunda edición, el Foro propone una mirada innovadora y educativa sobre el sector, abordando temas clave como:

– Experiencias de rutas de vinos y termas en Argentina y Brasil

– Aplicaciones de inteligencia artificial en el enoturismo y termas inteligentes

– Herramientas digitales para un turismo accesible y sostenible

– Nuevas oportunidades de inversión regional

Con la participación de reconocidos referentes como Ana Rucci, Lucila Salessi, Uriel Charne, Melina Capucho, Teresita Van Strate, Guillermo Meier y Luciano Rey, entre otros, será un espacio ideal para aprender, intercambiar y generar vínculos.

Además, vuelve uno de los momentos más esperados: la Feria de Bodegas y Destinos, un punto de encuentro para descubrir proyectos, sabores y nuevas oportunidades dentro del sector.

La inscripción para ser parte de esta experiencia puede realizarse en el portal web: www.sanjose.tur.ar/foro⁠

www.discofm.com.ar