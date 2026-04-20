Robos aclarados, secuestro de elementos y aprehensión

En la noche de este domingo, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón logró esclarecer una serie de robos ocurridos en la zona de Ruta 135, a la altura del kilómetro 10.

A partir de un trabajo investigativo que incluyó análisis de registros fílmicos y pericias realizadas junto a la División Policía Científica, se logró identificar al presunto autor de los ilícitos, un hombre de 34 años, quien fue localizado en posesión de parte de los elementos interesados en las pesquisas.

Durante el procedimiento, se secuestraron dos televisores de 40 pulgadas y una motosierra, efectos que habían sido denunciados como sustraídos por las víctimas.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para recolectar mayor cantidad de material probatorio, y la recuperación de los efectos faltantes.

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