Recuperan prendas sustraídas

En horas de la mañana de este lunes, personal policial del Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino a raíz de un hecho ocurrido en inmediaciones de calles Urquiza y Piamonte, donde un funcionario policial de facción en esa intersección advirtió a tres individuos darse a la fuga, descartando en la vía pública diversas prendas de vestir, consistentes en dos musculosas y un par de zapatillas.

De averiguaciones practicadas, se estableció que los sujetos tras la huida habrían ingresado a un domicilio ubicado en calle Noailles al 1100, donde se resguardaron en su interior.

Posteriormente, al realizar consultas en un comercio de la zona situado en calle San Martín al 1.200, su propietaria una mujer de 53 años de edad, reconoció los elementos como propios del local, manifestando que momentos antes los mismos individuos habían ingresado sin efectuar compra alguna.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro de las prendas y su posterior restitución a la damnificada.

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