Fotocopias para estudiantes del Nivel Superior de la Escuela Normal de Feliciano

Este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó una resolución que pone en vigencia la posibilidad brindar el servicio de fotocopias gratuitas a los alumnos de la institución en el nivel terciario, favoreciendo así la permanencia, el acceso equitativo a los materiales de estudio y el fortalecimiento de la trayectoria académica de los futuros docentes.

La misma consiste en 12.000 fotocopias dobles, al mes, del material de estudio, las cuales serán distribuidas entre los cursos de las diferentes carreras de nivel superior del espacio de formación académica, quienes diariamente requieren material bibliográfico, apuntes, trabajos prácticos y documentación de estudio en formato impreso para el desarrollo de sus trayectorias educativas.

En el contexto económico actual, el acceso a fotocopias con la sola contraprestación de las hojas, representa una ayuda para muchos estudiantes, generando mejores posibilidades en las posibilidades de acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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