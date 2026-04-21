Joven motociclista resultó con fracturas tras colisión en ex Ruta 26

En horas de la noche de este lunes, se registró un siniestro vial en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la localidad de Pueblo Liebig, sobre la Autovía ex Ruta 26. Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre dos rodados, dejando como saldo una persona con heridas graves.

El suceso tuvo como protagonistas a una camioneta Chevrolet S10, en la que se desplazaba un ciudadano de 59 años de edad, y una motocicleta Corven Mirage de 110 cc, la cual era conducida por una joven de 21 años.

Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado de menor porte debió ser asistida de urgencia y trasladada hacia el nosocomio local. Tras ser examinada, se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave, habiendo sufrido una fractura de fémur en su pierna derecha.

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