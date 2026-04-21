Este lunes por la noche, la Casa del Bicentenario se llenó de emoción, recuerdos y alegría compartida. Fue uno de esos encuentros donde la memoria colectiva se hace presente y late fuerte en cada historia.

El profesor Alcides Perroni presentó su libro “Historias, Anécdotas y Personajes Inolvidables de la Colonia San José”, y como no podía ser de otra manera, la sala estuvo colmada de vecinos y vecinas que se acercaron a reencontrarse con su propia historia.

Esta obra nace desde un lugar profundo: el deseo de rescatar vivencias, relatos y personajes que forman parte de la identidad de nuestro pueblo. No busca ser juzgada desde lo literario, sino valorada por su esencia: mantener viva la memoria, esa que nos construye como comunidad y nos enriquece culturalmente.

Con respeto y sensibilidad, el autor recupera historias de hombres y mujeres que ya no están físicamente, pero que siguen presentes en cada recuerdo. Porque, como él mismo expresa, hay dos formas de partir, y la del olvido es la más triste de todas.

Este libro es también una invitación a reflexionar, a comparar el pasado con el presente y a reconocer el camino recorrido. A entender que nuestra identidad se teje con cada anécdota, cada costumbre y cada experiencia compartida.

Además, esta propuesta tiene un fuerte compromiso solidario: lo recaudado por la venta de los libros será destinado a los Bomberos Voluntarios de San José, acompañando su invaluable labor al servicio de toda la comunidad.

Una noche para recordar, donde la cultura, la educación y la solidaridad se encontraron para seguir construyendo futuro sin olvidar nuestras raíces.

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