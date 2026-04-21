Frigerio se reunió con el ministro Caputo para avanzar en obras viales y alivio fiscal para el sector productivo

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires, donde abordaron una agenda centrada en infraestructura, finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Durante la reunión, analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, destacando aquellas obras que ya se encuentran en marcha y las que serán finalizadas, como la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Además, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y de recibir anticipo de coparticipación para la provincia y para los municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo para eliminar impuestos distorsivos entre Nación, Provincia y los municipios, trabajando de manera coordinada.

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