Detienen a un joven vinculado a reiteradas estafas mediante el uso de comprobantes apócrifos

En una intervención realizada durante las últimas horas de este lunes, personal de la Jefatura Departamental Colón, procedió a la detención de un ciudadano de 22 años de edad, sobre quien pesaban serias sospechas de haber damnificado a un establecimiento comercial de la zona céntrica de Colón.

De acuerdo a las tareas investigativas preliminares, el encartado habría perpetrado una serie de ilícitos de carácter continuado en el mencionado local, utilizando como modus operandi la exhibición de comprobantes de transferencias falsas para acreditar pagos por adquisiciones que nunca se hacían efectivas en las cuentas de la firma.

Ante la inminencia del hecho, se mantuvo una comunicación con la Unidad Fiscal de Colón, magistratura que, tras evaluar los elementos de convicción y la existencia de una denuncia previa que ya pesaba sobre el individuo, dispuso la detención preventiva del sujeto, quien fue trasladado a sede policial, donde permanece a disposición de la justicia bajo las actuaciones de rigor.

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