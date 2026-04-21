Importantes trabajos de limpieza y mantenimiento en el arroyo El Doctor mejoran el drenaje pluvial en la ciudad

La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa llevando adelante tareas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos estratégicos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en el arroyo El Doctor, en inmediaciones de calles Maipú y Presidente Perón.

Las labores consisten en la remoción de sedimentos acumulados en el cauce, una intervención fundamental para optimizar el escurrimiento del agua, especialmente en períodos de intensas precipitaciones. Estas acciones permiten mejorar el drenaje pluvial y favorecer el desagote natural, contribuyendo a liberar de agua a los sectores más altos de la localidad.

Desde el área se destacó la importancia de este tipo de tareas preventivas, que forman parte de una planificación integral orientada a fortalecer el sistema hídrico urbano y reducir riesgos de anegamientos.

Cabe señalar que días pasados, trabajos similares fueron ejecutados en la cuenca de calle Rivadavia, donde también se realizaron tareas de limpieza con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los desagües pluviales y garantizar una mejor circulación del agua en ese sector.

De esta manera, el Municipio continúa avanzando con acciones concretas, sostenidas en el tiempo, que apuntan a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

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