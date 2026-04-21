Alumnos felicianenses harán sus practicas en áreas municipales

Este martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión de trabajo muy productiva con las autoridades de la Escuela Agrotécnica N° 52 «Manuel Bernard».

El objetivo de la institución escolar es claro. Se busca que los jóvenes tengan un espacio real de aprendizaje dentro del mundo laboral, entre varios lugares, en el municipio local.

«Acordamos avanzar en un proyecto conjunto para que los estudiantes del último año realicen sus prácticas profesionalizantes en distintas áreas municipales», manifestó al respecto Damián Arévalo.

Por qué es importante

Los alumnos aplican sus conocimientos en el terreno y comprenden mejor las reglas del mundo laboral. Además se suma la mirada técnica y renovada de los jóvenes a las tareas diarias municipales.

«También fortalecemos el puente entre el estudio y el mundo laboral en Feliciano», explicó Arévalo.

Puntualizando finalmente que «seguimos apostando a la educación y al compromiso con nuestra juventud para seguir transformando la ciudad, trabajando codo a codo con otras instituciones».

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