Detención de un hombre vinculado a causas por amenazas, lesiones y desobediencia

En el marco de una investigación en curso, se logró la aprehensión del sospechoso y el secuestro de material de interés para la magistratura interviniente.

En horas de la noche de este martes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un procedimiento que derivó en la detención de un ciudadano mayor de edad, domiciliado en esta ciudad. La medida judicial se ejecutó en estricta observancia de las actuaciones iniciadas por una causa que investiga los supuestos delitos de amenazas, lesiones leves agravadas y desobediencia.

El despliegue policial tuvo lugar en las inmediaciones de calle Lima, sitio donde los efectivos interceptaron al individuo frente a su vivienda particular. Tras asegurar el perímetro y proceder con las diligencias de rigor, se realizó un palpado preventivo y posteriormente se formalizó la incautación de un dispositivo de telefonía móvil, elemento que se presume guardaría una relación directa y conducente con el hecho que se intenta esclarecer.

Por disposición de la Unidad Fiscal de turno, el sujeto fue trasladado hacia las dependencias de la Jefatura, donde permanece alojado en calidad de detenido.

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