Refuerzan controles ante la problemática de los ruidos molestos en la localidad

La Municipalidad de San José, a través del área de Tránsito e Inspección, trabaja en la intensificación de los operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones se desarrollan de manera permanente y se redoblan durante los fines de semana, en respuesta a la problemática de ruidos molestos generados por motocicletas.

En este sentido, se ha dispuesto un refuerzo de las tareas preventivas y de fiscalización, trabajando de manera articulada con la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, preservar el orden público y mejorar la convivencia ciudadana.

Durante los operativos se llevan adelante controles de documentación obligatoria, condiciones de circulación y verificación de irregularidades como el uso de escapes antirreglamentarios. En los casos que corresponda, se procede a la retención de los vehículos y a la aplicación de las sanciones previstas por la normativa.

En lo que va del corriente año, como resultado de estos controles, se han registrado aproximadamente 200 infracciones de distinta índole vinculadas a motocicletas, debiéndose proceder a la retención de unas 50 unidades por diferentes motivos. Las mismas permanecen a disposición hasta tanto se regularice su situación, quedando sujetas además a la intervención del Juzgado de Faltas de la ciudad.

Asimismo, se continuará con la presencia activa en sectores donde se registran concentraciones de motociclistas, reforzando las acciones de prevención y control en horarios nocturnos.

Desde el Municipio se ratifica el compromiso de sostener y profundizar estas acciones conjuntas, con el objetivo de dar respuesta a una problemática que afecta la tranquilidad de los ciudadanos y promover una convivencia más ordenada y respetuosa en la vía pública.

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