Hallan un equino sustraído oculto en zona del arroyo Perucho Verna

En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia radicada este lunes, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón, lograron localizar y restituir el animal, el cual se hallaba oculto en una zona de espesa vegetación.

A partir de la denuncia formalizada por la sustracción de un equino que se encontraba en un predio ubicado en las cercanías de la intersección de las arterias Luis Pasteur y Dr. Tavella, de barrio El Brillante, personal policial dio inicio a una serie de diligencias investigativas con el fin de esclarecer el ilícito.

Tras el despliegue de diversas tareas de campo y un exhaustivo rastrillaje efectuado en una zona de monte lindante al arroyo Perrucho Verna, los efectivos lograron dar con el paradero del animal. El mismo se encontraba oculto entre la maleza, amarrado a un árbol, presumiblemente para evitar su visibilidad inmediata.

De forma seguida, se puso en conocimiento del hallazgo a la Unidad Fiscal de Colón, la cual dispuso las actuaciones de rigor, ordenando el formal secuestro del equino y su posterior entrega definitiva a su legítimo propietario.

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