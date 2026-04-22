Arévalo se reunió con los equipos técnicos municipales para evaluar obras

Durante la mañana de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con el equipo de arquitectos del Municipio y la Asesora Legal a los efectos de evaluar la finalización de obras que están en su últimas etapas y otras que aún les falta bastante avance.

«Debemos destacar que contamos con la disponibilidad de $ 20.000.000,00 gestionados hace mucho tiempo y otorgados por la Comisión Mixta de Salto Grande con la cual trabajaremos la compra de materiales para obras de redes cloacales para algunas calles y barrios de nuestra ciudad», manifestó al respecto Damián Arévalo.

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