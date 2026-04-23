Reciclan plásticos para su reutilización en San José

El área de Trabajo y Producción de la Municipalidad de San José realizó una visita a la Recicladora Cielo Compartido, un espacio clave en el trabajo por el cuidado del ambiente y la gestión responsable de los residuos en la ciudad.

Durante el recorrido, se pudo conocer de cerca el proceso que llevan adelante, destacándose la nueva cinta de producción destinada a la molienda y lavado de plásticos, en este caso se estaban trabajando sobre cajones de pollo, que son recuperados y transformados para volver a insertarse en el circuito productivo.

Este tipo de experiencias resultan fundamentales, ya que permiten tomar dimensión real del impacto que generan todos los residuos, en especial el plástico, uno de los principales enemigos de la contaminación ambiental. En este espacio cada proceso se lleva adelante con compromiso, responsabilidad y un profundo respeto por el cuidado ambiental.

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