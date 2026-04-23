San José presente en la apertura de la Feria Binacional 2026 en Colón

Este jueves 23 de abril, la Intendente a cargo, Mirta Pérez, junto a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo, Silvia Camejo, participaron de la apertura oficial de la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción 2026 en la ciudad de Colón, un evento que año a año se consolida como un espacio clave para el encuentro entre el conocimiento, la innovación y el desarrollo productivo de la región.

Posteriormente recorrieron los distintos espacios de la feria, acompañando a emprendedores, empresas e instituciones presentes.

En esta nueva edición, que se desarrolla en el Predio de Acceso Colón, se propone como eje central «Industrias con IA: el futuro es ahora», incorporando propuestas innovadoras pensadas especialmente para las nuevas generaciones. Entre ellas, se destaca la implementación de charlas simultáneas con auriculares, una experiencia dinámica que permite a estudiantes de nivel secundario elegir en tiempo real qué disertación escuchar, accediendo a contenidos vinculados a la industria, la tecnología y la producción.

La participación institucional reafirma el compromiso de San José con el impulso de espacios que promuevan el desarrollo, la capacitación y la vinculación entre el sector educativo y el mundo productivo, apostando al crecimiento regional con una mirada puesta en el futuro.

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