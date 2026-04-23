Nueva jornada del operativo “desarrollo en tu barrio” en barrio San Bernardo

El operativo, impulsado por la Coordinación de Desarrollo Comunitario dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, brindó asesoramiento, orientación y acompañamiento personalizado en distintos trámites y programas sociales, acercando los servicios municipales a cada sector de la ciudad.

En esta oportunidad, además, se articuló una campaña de vacunación antigripal junto al CAPS Tavella, fortaleciendo el acceso a la prevención y el cuidado de la salud en el propio barrio.

Desde el área destacaron la importancia de estos espacios de presencia territorial, que permiten escuchar de primera mano las necesidades de la comunidad y dar respuestas concretas, promoviendo un Estado cercano y activo en cada barrio de San José.

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