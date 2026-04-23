Aprehenden un sujeto que sustraía cables del tendido público

En un operativo cerrojo desplegado durante la medianoche de este jueves, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón, lograron interceptar a un individuo que, momentos antes, habría vandalizado el tendido eléctrico junto a un cómplice que logró darse a la fuga.

En circunstancias en que el personal de patrullaje preventivo fuera alertado por un llamado a en la sala de comunicaciones y videovigilancia, se desplazaron con celeridad hacia inmediaciones de calle Ramírez al 300 de la ciudad de Colón, lugar donde se informaba sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa manipulando el cableado público.

Al arribar al sitio, los funcionarios constataron la veracidad del aviso al hallar una extensión de cableado tendida sobre el suelo, la cual presentaba signos evidentes de haber sido violentada para su posterior sustracción. Ante este escenario, se inició un rastrillaje inmediato por las arterias adyacentes.

Como resultado de la saturación del área, el personal actuante logró la interceptación de un hombre de 27 años, cuya fisonomía y vestimenta guardaban estrecha coincidencia con las descripciones recabadas previamente. Si bien el segundo involucrado no pudo ser localizado en el momento, las tareas investigativas continúan vigentes para lograr su individualización.

Al anoticiar lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso la inmediata aprehensión del ciudadano bajo la carátula de «Robo en Grado de Tentativa». El causante fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la justicia.

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