Arévalo acordó con el Gremio Municipal un bono extraordinario por el Día del Trabajador

Durante la mañana de este jueves, en paritarias, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Municipio para evaluar el estado salarial, la entrega de indumentaria y la aplicación del estatuto del empleado Municipal.

A sabiendas de la importante merma de ingresos del municipio, se acordó igualmente el pago de haberes antes del 1° de mayo y un bono extraordinario por el Día del Trabajador de $ 35.000 para todos los empleados de planta y de $30.000 para el resto de los trabajadores contratados.

«El mes que viene nos reuniremos nuevamente para dar un aumento en porcentual de acuerdo a una mejor recaudación que se espera en el mes de mayo», manifestó asimismo Damián Arévalo.

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