El Municipio continúa con tareas de mantenimiento integral en el Balneario Camping San José

Personal municipal avanza con trabajos de mantenimiento, parquización y limpieza en las instalaciones del Balneario Camping San José, con el objetivo de garantizar que el predio se mantenga en óptimas condiciones para el disfrute de residentes y turistas.

Las tareas se desarrollan de manera permanente e incluyen el acondicionamiento de espacios verdes, corte de pasto, limpieza general del predio y puesta en valor de distintos sectores, priorizando la seguridad y el bienestar de quienes visitan este espacio emblemático de la ciudad.

Desde el Municipio se trabaja de forma sostenida para preservar y mejorar uno de los principales atractivos naturales y recreativos de San José, promoviendo su uso responsable y fortaleciendo la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad y a quienes eligen la ciudad como destino turístico.

www.discofm.com.ar