Comenzaron los trabajos de reacondicionamiento en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal

Personal de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, inició tareas de reacondicionamiento integral en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal San José.

Las labores comprenden trabajos de limpieza y desmalezamiento en los cordones perimetrales, junto con tareas de nivelación de la superficie mediante el uso de maquinaria del parque automotor municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones generales del espacio.

Estas acciones se desarrollarán durante los próximos días y buscan poner en óptimas condiciones la pista, garantizando un lugar adecuado y seguro para los ciudadanos que diariamente se acercan al predio a realizar actividades deportivas y recreativas.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera sostenida en el mantenimiento y mejora de los espacios públicos, promoviendo hábitos saludables y el uso responsable de las instalaciones.

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