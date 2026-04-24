Arévalo recibió aporte del CFI para la Fiesta del Ternero 2026

Durante la mañana de este viernes, el Sr. Secretario de la Gobernación Mauricio Colello, hizo entrega al Intendente de la ciudad de San José de Feliciano, Damián Arévalo, de la resolución que otorga 30 millones de pesos para hacer frente a distintas erogaciones de la Fiesta Provincial Del Ternero Entrerriano.

«Agradezco la decisión política del Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, quien entiende que nuestros eventos populares son dinamizadores de la economía de nuestros pueblos, defendiendo nuestras tradiciones e identidad cultural», puntualizó al respecto Arévalo.

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