Recuperan en San José un ciclomotor sustraído en Colón

En el marco de los operativos de prevención que se desarrollan de manera constante en el departamento, efectivos policiales lograron recuperar un rodado que había sido denunciado como sustraído en la ciudad de Colón.

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este sábado, mientras personal dependiente del móvil jurisdiccional, en conjunto con la Sección Motorizada, efectuaba recorridas preventivas por el casco urbano. Al transitar por la intersección de calles Ituzaingó y San Martín, de San José, divisaron un motovehículo marca Honda Wave, de color blanco, el cual se encontraba estacionado sobre la acera sin ocupantes a la vista.

Ante la presunción de que la unidad guardaba estrecha relación con un ilícito, perpetrado horas antes en la ciudad de Colón, los funcionarios procedieron a realizar una exhaustiva inspección ocular. Tras el cotejo de los guarismos correspondientes a los números de cuadro y motor, se logró establecer de manera fehaciente que las numeraciones coincidían con el pedido de secuestro vigente.

Se comunicó lo acontecido a la Unidad Fiscal de Colón. En consecuencia, se dispuso el formal secuestro del rodado y la cumplimentación de las diligencias de rigor para su posterior entrega a la legítima propietaria.

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