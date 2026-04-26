El Municipio de Feliciano apoya el trabajo local y fortalece la economía social

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno, Anabella Ferreras, firmó un primer contrato de compras con la Cooperativa de Trabajo Desatanudos Ltda. para la confección de 40 frazadas de polar.

Esta iniciativa tiene un doble propósito:

– Fomentar el crecimiento de la cooperativa local, generando trabajo genuino en Feliciano que repercute en 5 familias.

– Brindar asistencia a los sectores más vulnerables de la comunidad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.

«Seguimos trabajando juntos, impulsando la producción de nuestra ciudad», Expresó al respecto Arévalo.

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