Tras una breve persecución secuestraron estupefacientes en Barrio El Brillante

En el marco de las tareas de prevención y seguridad que se llevan adelante en la jurisdicción, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, procedió, en la noche de este sábado, a la identificación de un ciudadano, que tenía en su poder sustancias prohibidas en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, de Barrio El Brillante.

El hecho se registró aproximadamente a las 21:25 horas, mientras los efectivos en una patrulla, realizaban sus recorridas jurisdiccionales de rutina por la intersección de las calles Dr. Tavella y Presidente Perón. En dicho sector, los uniformados divisaron a un individuo de 39 años, en actitud sospechosa, que portaba una mochila.

Al momento de ser interceptado para un control de rutina, el sujeto accedió a exhibir el contenido de sus pertenencias, visualizándose en el interior un frasco de vidrio que resguardaba una sustancia blanquecina y material vegetal de tonalidades verde amarronadas. Ante el hallazgo, el individuo intentó evadir el accionar policial emprendiendo una veloz fuga a pie, la cual fue neutralizada a escasos metros del lugar tras una breve persecución.

Dada la naturaleza de los elementos encontrados, se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental, quienes llevaron a cabo los correspondientes tests orientativos de campo, los cuales arrojaron resultados positivos para, Clorhidrato de Cocaína y Cannabis Sativa (Marihuana).

Informado sobre lo acontecido, el fiscal de turno Dr. Alejandro Perroud dispuso la incautación de las sustancias y el traslado del ciudadano para correcta identificación.

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