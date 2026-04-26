La Policía localizó una embarcación que había sido sustraída

En el marco de tareas investigativas desplegadas durante la tarde de este sábado, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró el recupero de una embarcación que había sido denunciada como sustraída ante la Prefectura Naval Argentina.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del Arroyo de La Leche, específicamente a la altura de la continuación de calle Lantelme, en la ciudad de Colón. Tras haber recolectado indicios precisos y tomado conocimiento sobre el posible paradero del bien, los efectivos realizaron un recorrido por agua y tierra.

Debido a las complejidades geográficas y el difícil acceso a la zona, el personal debió desplazarse en una embarcación para inspeccionar los sectores de densa vegetación. La labor culminó tras hallar la canoa denunciada, la cual se encontraba deliberadamente oculta.

Puesto en conocimiento del suceso, el fiscal en turno, Dr. Alejandro Perroud, dispuso el formal secuestro de la unidad, para posteriormente ser entregada a su legítimo propietario.

www.discofm.com.ar