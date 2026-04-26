Siniestro vial en la intersección de Churruarín y El Ceibo de Villa Elisa

En la tarde de este sábado, se produjo un siniestro vial en la intersección de Boulevard Churruarin y calle El Ceibo, de la ciudad de Villa Elisa, el cual intervinieron dos rodados y una persona resultó con lesiones.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un automóvil marca Chevrolet, en el que se desplazaban un hombre de 56 años y una mujer de 38, y una motocicleta de 150 c.c., conducida por un joven de 25 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor porte resultó desplazado hacia la zona de la calzada, resultando con lesiones leves, debiendo ser trasladado al Hospital de la Ciudad Jardín.

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