Feliciano trabaja para obtener menor burocracia en los tramites municipales

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno, Anabella Ferreras, comenzó a delinear un proyecto de Ordenanza que busca lograr una desburocratización efectiva en el ámbito municipal.

«Es fundamental atacar tres frentes: el marco legal (código tributario por ejemplo), el proceso operativo (mayor rapidez) y la tecnología (trámites sin moverse de la casa), explicó al respecto Arévalo.

Manifestando asimismo que «continuamente revisamos nuestros procesos y queremos mejorar, dando celeridad a los tramites de los vecinos».

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