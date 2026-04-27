Diálogo y trabajo conjunto por nuevos proyectos

Este lunes por la mañana, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, junto a la Secretaria del HCD, Diana Bes, mantuvieron una reunión con Alberto Ingold, representante de Fundación Camelias.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e intercambio de ideas orientado a la construcción de futuros proyectos en común, fortaleciendo el vínculo institucional y el trabajo articulado con organizaciones de la comunidad.

Desde el HCD se continúa promoviendo el trabajo colaborativo como herramienta clave para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo local y al bienestar de todos los ciudadanos.

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