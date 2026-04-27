Primer encuentro del Observatorio de Género y Derechos Humanos 2026

Se llevó adelante el primer encuentro del Observatorio de Género y Derechos Humanos de San José consolidando un espacio de participación, reflexión y construcción colectiva orientado a la promoción de derechos y la equidad de género en la comunidad.

La jornada reunió a las participantes inscriptas, quienes realizaron una instancia de presentación e intercambio inicial, permitiendo compartir trayectorias, intereses y expectativas en torno al trabajo del Observatorio. Este primer acercamiento resultó clave para fortalecer el vínculo entre las integrantes y sentar las bases de una agenda común de trabajo desde las diferentes organizaciones que integran el grupo de trabajo.

Durante el encuentro, además, se avanzó en la definición de líneas temáticas a abordar a lo largo del año, vinculadas a la perspectiva de género, la prevención de violencias, la promoción de derechos humanos y el fortalecimiento de redes comunitarias. En este sentido, el Observatorio se proyecta como un ámbito de escucha activa, análisis y generación de propuestas que contribuyan al diseño de políticas públicas inclusivas.

Asimismo, se acordó la realización del próximo encuentro, que tendrá lugar el 18 de mayo a las 13:30 horas, con sede a confirmar oportunamente.

Desde la organización se invita a todas aquellas personas interesadas en sumarse a este espacio a inscribirse y participar. El Observatorio permanece abierto a nuevas incorporaciones, promoviendo una participación amplia y diversa.

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