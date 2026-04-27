Una mujer fue aprehendida relacionada con un ilícito

En la tarde de este lunes, en respuesta inmediata a un llamado telefónico personal de Jefatura Departamental Colón, procedió a la aprehensión de una ciudadana y al secuestro de diversos elementos relacionados con una tentativa de delito contra la propiedad.

La intervención policial se originó tras la recepción de una alerta que daba cuenta de un suceso irregular en un establecimiento comercial situado sobre la Avenida San Martín al 900, de la ciudad de Colón. Al arribar al lugar con la premura del caso, los efectivos constataron que, minutos antes, se habría intentado cometer un ilícito en dicho local.

En el sitio, los uniformados individualizaron a una mujer de 48 años, oriunda de la ciudad de Concepción del Uruguay. Según datos preliminares, la sospechosa se encontraba en compañía de un individuo, quien emprendió una rauda fuga.

A pesar de la huida del cómplice, el personal actuante logró asegurar una motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos, la cual quedó abandonada en las inmediaciones del comercio.

Tras dar aviso a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el traslado de la mujer hacia la dependencia policial. Asimismo, se ordenó el formal secuestro del rodado y de otros elementos que guardan relación directa con el hecho que se investiga, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

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