Colisión dejó como saldo un motociclista lesionado y un rorado retenido

En horas de la mañana de la este lunes, se registró un siniestro vial en la intersección de Paso de los Andes y Cabildo, del cual participaron dos rodados y resultó lesionado un ciudadano.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un automóvil y una unidad de menor porte. El primer vehículo involucrado resultó ser una camioneta Ford EcoSport, de color bordó, la cual era conducida por un ciudadano de 76 años de edad. Por otra parte, el segundo partícipe del incidente fue una motocicleta Keller KN 110, en la que se desplazaba un joven de 26 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones leves y debió trasladado mediante la unidad de rescate hacia el Hospital San José.

Como consecuencia se produce la retención de la motocicleta.

www.discofm.com.ar